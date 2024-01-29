Глобальную систему родительского интернет-контроля создадут в России

В правительстве РФ на рассмотрении находится предложение Госдумы о создании единой системы родительского контроля в сети.

Как «Известиям» сообщил источник в российском кабмине, в правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы создать всероссийскую систему родительского контроля, интегрированную в ведущие российские цифровые сервисы — «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен», а также в российские браузеры — «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом» и другие.



«По задумке, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю, — объяснила „Известиям“ первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. — Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале госуслуг или в отдельном приложении всероссийской единой системы родительского контроля на смартфоне».



Предполагается, что таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети.



Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.



Вместе с тем предлагается ограничить функционал всероссийской системы родительского контроля, чтобы фиксировать исключительно информацию, связанную с онлайн-активностью ребенка. У этой системы не должно быть возможности собирать личные сведения о ребенке и других лицах, пишет федеральное издание.