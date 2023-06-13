Глубокая яма подстерегает водителей на оживленном проспекте Петрозаводска (ФОТО)

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Автомобилистов предупредили об опасности на Октябрьском проспекте.

Предупреждение о глубокой яме, расположившейся на Октябюрьском проспекте, появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Будьте аккуратны. Октябрьский, 54А, в сторону Сигмы. Очень глубокая яма», — сообщил подписчик паблика.

Ранее в Петрозаводске пожаловались на дорогу к поликлинике на Древлянке — она стала настоящей полосой препятствий для инвалида.