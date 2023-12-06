«Глубокие соболезнования родным и близким», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Выполняя боевое задание в ходе СВО погиб Побержин Виталий Евгеньевич.
Трагическое известие появилось в официальном паблике Пряжинского района.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк», — написали в сети.
Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб Побержин Виталий Евгеньевич.
Виталий Евгеньевич — уроженец села Ведлозеро, ушёл добровольцем на службу по контракту.
«Приносим глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», — написали власти Пряжинского района.
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