«Глубокие соболезнования родным и близким», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Выполняя боевое задание в ходе СВО погиб Побержин Виталий Евгеньевич.

Трагическое известие появилось в официальном паблике Пряжинского района.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк», — написали в сети.



Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб Побержин Виталий Евгеньевич.



Виталий Евгеньевич — уроженец села Ведлозеро, ушёл добровольцем на службу по контракту.



«Приносим глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», — написали власти Пряжинского района.