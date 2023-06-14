«Глубокий «красный»: жители Петрозаводска все чаще жалуются на нарушителей ПДД (ВИДЕО)

Пользователи популярного автомобильного паблика критикуют водителей, проезжающих перекрестки на красный сигнал светофоров.
В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователь Людмила Ильина опубликовала видео с нарушением ПДД и оставила следующий комментарий.
«Вчера, 13 июня, это нечто пронеслось ракетой по перекрестку Торнева - Ровио на глубокий красный. Повезло, что при движении люди смотрят по сторонам, иначе была бы очередная авария», - написала петрозаводчанка.
Сегодня же, 14 июня,в 08.08, камера уличного наблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала такое же нарушение со стороны шофера маршрутки.
«Утро, Ключевая. ПАЗ, маршрут №9, светофор с красным сигналом водителю не интересен», - прокомментировал пользователь паблика.
Видео нарушения находится здесь.
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