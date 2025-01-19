Гнилую корюшку предложили покупать жителям района Карелии

Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.
Жители Костомукши пожаловалист, что на улицах города продают протухшую корюшку. Об этом очевидцы сообщили в паблике АНТИБЕСЕДКА - КОСТОМУКША.
В комментариях местные жители отметили, что сейчас еще не время вылова корюшки. Судя по фото, рыба имеет желтый цвет, что указывает на несвежесть.
Ранее писали о том, что в Беломорске открыли сезон наваги.
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