Гнилую корюшку предложили покупать жителям района Карелии

Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Жители Костомукши пожаловалист, что на улицах города продают протухшую корюшку. Об этом очевидцы сообщили в паблике АНТИБЕСЕДКА - КОСТОМУКША.

В комментариях местные жители отметили, что сейчас еще не время вылова корюшки. Судя по фото, рыба имеет желтый цвет, что указывает на несвежесть.

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