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Гномы и бесплатный глинтвейн ждут жителей Петрозаводска на открытии рождественской ярмарки

Новости. Общество
13:58, 20 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В новогоднем городке на площади Кирова в эту пятницу откроется традиционная рождественская ярмарка.

Уже в эту пятницу, 24 декабря, на площади Кирова откроется рождественская ярмарка «Фабрика чудес». Торжественная церемония стартует в 17.00. На ней с концертными номерами выступят творческие коллективы города. На огне под открытым небом для посетителей приготовят безалкогольный глинтвейн, которым можно будет бесплатно согреться во время гуляний. Ведущие праздника – волшебные гномы – устроят танцы и другие интерактивы для жителей и гостей Петрозаводска, рассказали в мэрии города.

На ярмарке можно будет приобрести сувениры и товары местных производителей, угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой. Ежедневно для посетителей будут работать два десятка торговых павильонов. В продаже – кондитерские и выпечные изделия, рыбная продукция, мясные деликатесы, вологодское масло, мед, орехи и изделия народных промыслов. Республиканский Центр спортивной откроет на площади полюбившийся горожанам каток с искусственным льдом. Гости праздника смогут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи будут раздавать детям брендированные сувениры, над площадью будет звучать музыка, шутки и поздравления.

Впервые на ярмарке заработает выездной ресторанный комплекс. Здесь посетители также смогут перекусить и согреться горячими напитками. В комплексе расположится новогодняя резиденция карельской красавицы Марьяне, где каждый день с 24 декабря по 9 января будут проходить различные мастер-классы. На них дети изготовят украшения, маски, игрушки и праздничные открытки. Желающие смогут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

С 25 декабря по 8 января на ярмарочной площади посетителей будут встречать ведущие праздника. Возле самой большой елки в городе гостей ждут танцы, всевозможные конкурсы и квесты. Ярмарка продлится до 9 января 2022 года. В этот день с 12.00 до 15.00 пройдет церемония закрытия новогодних и рождественских мероприятий. Со сцены подведут итоги праздничного марафона, посетителей ждут выступления солистов и ансамблей города, а также традиционный глинтвейн.

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Комментарии

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Tеатральный критик
2021-12-20 14:20:42
Безалкогольный глинтвейн это как гномы ростом 180
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