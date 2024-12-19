Год назад в Карелии ушла из жизни Эльвира Аверьянова

Благодаря ее усилиям музей «Кижи» получил статус федерального учреждения культуры.

Год назад ушла из жизни Эльвира Валентиновна Аверьянова, сообщили в паблике музея «Кижи».

Она приняла музей «Кижи» в сложные времена и 14 лет уверенно вела его на широкий фарватер. Благодаря ее усилиям музей «Кижи» получил статус федерального учреждения культуры. Под её руководством был утвержден и начат не имеющий аналогов проект реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста. При ней в музее создали службу реставрации и завершили строительство на острове Кижи уникального реставрационного центра с зимним цехом и хранилищем реставрационного леса.

Эльвиру Валентиновну помнят как настоящего лидера: принципиального, решительного, мудрого. Она верила в судьбу и считала, что шла к работе на острове Кижи всю жизнь.

Светлая память!