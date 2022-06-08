Год педагога и наставника покажет труд современного учителя

Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.

По указу президента РФ следующий год в России объявлен Годом педагога и наставника. Карельские учителя поддерживают инициативу президента и говорят, что это привлечет внимание к ответственной работе педагога и для многих откроет профессию с новой стороны.

«Любая популяризация работы учителя и преподавателя – это очень хорошо. Сейчас не все знают, что из себя представляет работа современного учителя, ведь многое поменялось. Сейчас учитель – это настоящий менеджер. Он работает с документами, с цифровыми технологиями, готовит занятия в новых форматах. Также, надеюсь, что для учителей появятся какие-то привилегии в следующем году», ‒ отмечает учитель Питкярантской СОШ №1 Александр Якушев.

Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания сегодня, 27 июня. Согласно указу, в течение трех месяцев правительству необходимо создать комитет по проведению в стране года педагога и наставника, а также утвердить его состав и план мероприятий.