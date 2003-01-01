Годовая инфляция в Карелии в июле замедлилась

В республике уровень годовой инфляции снизился до 9.2% после 9.81% в июне.

В Карелии цены в июле 2025 года по сравнению с июнем выросли на 0,53%. Эта цифра оказалась меньше, чем в целом по России, сообщили в Нацбанке Карелии

В июле в республике продолжили дешеветь яйца, масло, овощи (свекла, капуста, картофель, огурцы, сладкий перец), а также груши и лимоны. Яйца и масло подешевели благодаря росту производства в России, овощи — по сезону.

Кроме того, подешевели легковые автомобили благодаря тому, что из-за высоких ставок по кредитам авто дилеры выставляют более привлекательную цену. Кроме того, подешевели инструменты и оборудование, а также телерадиотовары.

Снизились цены на зарубежные поездки, заметнее всего — на туры в ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и Египет.

Одновременно благодаря индексации тарифов подорожали жилищные и коммунальные услуги. Выросла плата за сотовую связь.

— В июле годовая инфляция снизилась в целом по стране. В Карелии по сравнению с июнем подешевели продукты, а цены на непродовольственные товары выросли незначительно. Высокая ключевая ставка Банка России работает. Под ее влиянием спрос охлаждается и цены растут медленнее, некоторые товары дешевеют. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась в дальнейшем вблизи этого уровня, — пояснила главный экономист Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Анастасия Жерновенкова.