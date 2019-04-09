Годовалого ребенка с пневмонией доставили на вертолете в больницу Петрозаводска

Врачи санаваиации госпитализировали малыша из Сортавалы, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Сортавалы в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова был доставлен мальчик в возрасте 1 года 3 месяцев. Диагноз, поставленный малышу, - двусторонняя пневмония.