Годовалого ребенка увезли в больницу со страшной аварии со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии

ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 15 января.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в понедельник, 15 января, в 13.30 около садово-огородного товарищества «Каналград» в Кондопожском районе, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По уточненной информации, водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Медвежьегорска, на 519 км автодороги «Кола» столкнулся со встречным автомобилем УАЗ.

В результате ДТП погибла 35-летняя пассажир Kia, травмирована 61-летняя пассажир УАЗ. Годовалый ребенок — пассажир Kia — был доставлен в больницу, где его осмотрел врач. В госпитализации ребенок не нуждался.

Напомним, прокуратура Карелии взяла под контроль расследование обстоятельств страшного ДТП — на место происшествия выезжали прокурор Кондопожского района и его заместитель.

В отношении водителя автомобиля Kia Rio было возбуждено уголовное дело.