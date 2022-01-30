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30.01.2022 16:55

Годовалый ребенок с женщиной пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:01, 31 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Роковое столкновение произошла в тот момент, когда водитель иномарки врезался в автомобиль, оказывавший помощь другим участникам дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в субботу, 29 января, в 19.29 в Кондопожском районе, на 452 км федеральной автодороги "Кола" водитель автомобиля Renault совершил столкновение с автомобилем Toyota, водитель которого при помощи гибкой сцепки вытаскивал из кювета аварийный автомобиль Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали пассажиры Renault - 29-летняя женщина и годовалый ребенок, которые находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2022-01-31 10:20:34
10 раз подумаешь, прежде чем поехать по нашей хваленой трассе "Кола".

Асфальт поменяли, привели в нормальное состояние - молодцы. А как на счет безопасности? Огромное количество ДТП в которых травмируются и гибнут люди.
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