Годовалый ребенок с женщиной пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Роковое столкновение произошла в тот момент, когда водитель иномарки врезался в автомобиль, оказывавший помощь другим участникам дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в субботу, 29 января, в 19.29 в Кондопожском районе, на 452 км федеральной автодороги "Кола" водитель автомобиля Renault совершил столкновение с автомобилем Toyota, водитель которого при помощи гибкой сцепки вытаскивал из кювета аварийный автомобиль Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали пассажиры Renault - 29-летняя женщина и годовалый ребенок, которые находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.