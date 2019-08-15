Годовой план по продаже региональных активов выполнен в Карелии всего на 12%

Поступления этого вида доходов в республиканский бюджет сократились в первом полугодии на 2%.

По данным министерства финансов Карелии, в первой половине нынешнего года доходы республиканского бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили всего около 14,9 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти поступления в карельскую казну уменьшились на 2%.

Годовой план по сбору доходов от продажи региональных активов пока выполнен в Карелии только на 12%. Республиканским властям не удалось продать в первом полугодии ни одного пакета акций карельских компаний, находящегося в региональной собственности. Между тем, правительство республики рассчитывало получить от их приватизации почти 360 миллионов рублей.