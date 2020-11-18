Годовой план по продаже региональных активов выполнен в Карелии всего на 4%

Объем поступлений этого вида доходов упал в республике на 57%.

По данным республиканского министерства финансов, к началу ноября объем поступлений доходов в бюджет Карелии от продажи материальных и нематериальных активов составил всего 13,7 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 57%.

Напомним, в нынешнем году республиканские власти рассчитывали получить от реализации региональных активов 335 миллионов рублей. Таким образом, за минувшие десять месяцев годовой план по сбору этого вида доходов оказался выполнен в Карелии всего на 4%.