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Годовой план по продаже региональных активов выполнен в Карелии всего на 4%

Новости. Экономика
16:11, 19 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Объем поступлений этого вида доходов упал в республике на 57%.

По данным республиканского министерства финансов, к началу ноября объем поступлений доходов в бюджет Карелии от продажи материальных и нематериальных активов составил всего 13,7 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 57%.

Напомним, в нынешнем году республиканские власти рассчитывали получить от реализации региональных активов 335 миллионов рублей. Таким образом, за минувшие десять месяцев годовой план по сбору этого вида доходов оказался выполнен в Карелии всего на 4%.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-19 16:30:38
О каких активах идёт речь? Все активы ещё в 90-ые распроданы за копейки, Белуга знает.
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