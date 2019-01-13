Гоген Солнцев опубликовал чувственное фото с 63-летней женой

Романтический "спектакль" эпатажной пары продолжается.

Герой скандальных шоу Андрея Малахова фрик-персонаж Гоген Солнцев сегодня сделал новую публикацию в своей соцсети, посвященную его отношениям с женой, пишет "Узнайвсе".

Гоген поспешил сообщить подписчикам, что старый Новый год он встретил со своей Катей в любви и согласии.

"Нет ничего лучше, чем провести старый новый год с любимым человеком. Провалялись сутки в постели. Теперь уже официально снова вместе, все невзгоды оставили в 2018, который стал непростым для наших отношений с Катей. Но мы все решили и смотрим с оптимизмом в будущее, чего и Вам желаем", — написал в микроблоге Солнцев. Пост Гоген сопроводил чувственной фотографией с Екатериной.



фото: Instagram

"Вы что??? Старый Новый год завтра! Алло!", "В ночь С 13-го на 14-е празднуют", — подметили подписчики Гогена в комментариях к черно-белому снимку, который Гоген выложил в ночь с 12-е на 13-е.

Издание напоминает, в недавнем шоу Малахова Гоген и Катя вновь затеяли обсуждение своих отношений. Если вкратце, то еще совсем недавно этой безумной истории якобы грозил конец, однако Терешкович и Солнцев нашли в себе силы преодолеть разногласия. Они записались к психологу (на «приемы» к которому ходят с профессиональным оператором) и решили бороться со своими "демонами". Теперь Гоген и Катя как бы официально помирились.