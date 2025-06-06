Гоголевский мост в Петрозаводске частично перекроют

Движение по путепроводу ограничат с 23 июня.

С 23 июня в Петрозаводске частично ограничат движение транспорта на Гоголевском путепроводе в центре города. Об этом сообщили в администрации карельской столицы

Ограничения будут связаны с ремонтом моста. Подрядчик будет ремонтировать деформационные швы.

Власти города попросили водителей с пониманием отнестись к неудобствам.