Гоголевский мост в Петрозаводске частично перекроют

Движение по путепроводу ограничат с 23 июня.
С 23 июня в Петрозаводске частично ограничат движение транспорта на Гоголевском путепроводе в центре города. Об этом сообщили в администрации карельской столицы
Ограничения будут связаны с ремонтом моста. Подрядчик будет ремонтировать деформационные швы.
Власти города попросили водителей с пониманием отнестись к неудобствам.
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