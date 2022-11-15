ГОК на севере Карелии избавили от карьерных самосвалов (ФОТО)

«Карельский окатыш» запустил в работу комплекс циклично-поточной технологии, рассказал в соцсети глава Карелии.

Горно-обогатительный комбинат в Костосмукше запустил 5 декабря комплекс циклично-поточной технологии - ЦПТ. Вместо самосвалов горную массу на поверхность будут поднимать ленточные конвейеры.



«Среди очевидных плюсов - значительное снижение затрат на транспортировку и сокращение почти на 10 тысяч тонн в год выбросов углекислого газа в атмосферу», - рассказал в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.



По его словам, пока новый комплекс работает в опытном режиме. Полностью все его объекты запустят в 2023 году. ЦПТ – это большой проект, благодаря ему «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны, отметил Парфенчиков.



«В выигрыше оказался не только комбинат, получивший налоговые льготы, но и Костомукша – ведь для неё это предприятие градообразующее, инвестор создал здесь дополнительно около 130 рабочих мест», - заявил глава региона.



Производительность ЦПТ в Костомукше, заявил Парфенчиков, самая высокая среди подобных в России.







