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Новости. Общество
21:05, 15 Января 2019
фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.

В Минтруде создана рабочая группа, которая к 2020 году должна представить новый подход. Об этом вице-премьер рассказала, выступая на панельной дискуссии "Социальная триада: демография — занятость — доходы" на Гайдаровском форуме, передает РБК.

"В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума", — сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение, на период экономической стабилизации. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения.

"Для того чтобы не совершать в этом направлении революций, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной в указе задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки. Собственно, для этого сейчас в рамках Министерства труда совместно с социальными партнерами, парламентом создана соответствующая рабочая группа по пересмотру этих подходов. Мы ожидаем результаты [работы] этой группы в 2020 году", — отметила Голикова.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Ранее Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры поддержки граждан.

Чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью, Минтруд в ноябре прошлого года выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов. Предполагается, что эксперимент поможет выявить семьи с низкими доходами и выстроить для них траектории выхода из бедности. В проекте поучаствуют Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2019-01-15 22:27:54
Голикова некомпетентна. Она атипичный Трамп на посту. Ей искренне жаль. Но она тупо мочит. 1937г.
gaudealis
2019-01-15 21:49:47
Инициатива Голиковой: вместо "прожиточного минимума" ввести "прожиточный оптимум".
Суть подхода: если если в семье в трёх поколениях не было сдохших от голода, то она считается зажиточной.
Мизантроп
2019-01-15 21:16:51
Одним из основных моментов критики капитализма является то, что любой капиталист существует на основании того, что отбирает значительную часть прибавочной стоимости у своих работников. Карл Маркс в «Капитале» показал это с потрясающей ясностью и после него уже кажется не должно остаться людей, непонимающих природу капитала. Но как обычно, у "новых" русских собственная стать. ДБЛ БЛД
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