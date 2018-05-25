Голикова рассказала о возможных сроках пенсионной реформы

Пенсионная реформа может начаться уже в 2019 году, но какие-то изменения будут и позже, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема, какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее", — цитирует Голикову РИА Новости.