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Голод вынудил мужчину залезть в продуктовый павильон в городе горняков Карелии

Новости. Общество
18:20, 18 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Пьяный житель Костомукши в Старый Новый год украл из магазина хлеб и молоко, чтобы удовлетворить чувство голода, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о краже из магазина. В ночь на Старый Новый год кто-то разбил стекло, проник внутрь павильона и похитил продукты питания на 1050 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 26-летнего местного жителя. Тот пояснил полицейским, что ночью находился в состоянии опьянения. Он был голоден, а светящая вывеска павильона привлекла его. Тогда он кирпичом разбил стекло и проник внутрь.

Мужчина набрал целый пакет хлебобулочных изделий и молочной продукции. Все это в итоге принес домой, чать продуктов съел. Оставшуюся молочку и хлеб вернул в магазин к вечеру следующего дня, когда проснулся и протрезвел.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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однозначно
2021-01-18 18:23:57
Понять и простить. Ибо раскаялся.
Ринат
2021-01-18 18:23:33
Великая Держава!
Гость
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