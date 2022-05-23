Голодная лиса пришла к дачникам под Петрозаводском (ФОТОФАКТ)

Лесная гостья навестила садовое товарищество близи столицы Карелии.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фото лисы, коорая вышла к людям на дачный участок.
«Такая лисичка навестила местное СНТ вблизи Петрозаводска», - комментируют фото.
«Худущая какая…», «Голодная», «Бедная Патрикеевна, кушать хочет», - пишут подписчики в паблике.
Ранее сообщалось, семья медведей вышла на трассу возле города в Карелии.
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