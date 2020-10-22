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Рецидивистка из Петрозаводска приехала в поселок и украла в магазине сыр и мясо

Новости. Общество
15:50, 23 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Прионежском районе женщина украла в магазине мясо и сыр для себя, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Прионежского района обратились работники сетевого магазина одной из деревень. В результате ревизии была установлена недостача продуктов.

При просмотре видеозаписи из торгового зала, выявили как неизвестная украла сырую и консервированную мясную продукцию. Ущерб превысил три тысячи рублей.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Петрозаводска. Женщина пояснила, что украла продукты для себя. По ее словам, воспользовавшись отсутствием свидетелей, она положила продукты в сумку и вынесла их без оплаты через кассы. Ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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User
2020-10-23 16:47:16
На самом деле пальму и сою, которые по какому-то сказочному недоразумению нынче называются сырная и мясная продукция.
кир
2020-10-23 17:26:59
User, у тебя зарплаты сторожа не хватает на питание? Говорила тебе мама, чтобы не ехал в чужой город. И вот результат. :)
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