Рецидивистка из Петрозаводска приехала в поселок и украла в магазине сыр и мясо

В Прионежском районе женщина украла в магазине мясо и сыр для себя, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Прионежского района обратились работники сетевого магазина одной из деревень. В результате ревизии была установлена недостача продуктов.

При просмотре видеозаписи из торгового зала, выявили как неизвестная украла сырую и консервированную мясную продукцию. Ущерб превысил три тысячи рублей.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Петрозаводска. Женщина пояснила, что украла продукты для себя. По ее словам, воспользовавшись отсутствием свидетелей, она положила продукты в сумку и вынесла их без оплаты через кассы. Ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.