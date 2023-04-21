Голодный вор опустошил холодильник жительницы Приладожья Карелии

Оголодавший мужчина вынес еду из холодильника, пока хозяйка работала в огороде, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от горожанки. Кто-то проник в ее квартиру и опустошил холодильник.

Как выяснили полицейские, женщина ненадолго отлучилась на огород, при этом входную дверь закрывать не стала. Позже она обнаружила, что пропали мясные изделия, яйца, сыр и другие продукты. Ущерб составил не менее трех тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний житель района, которого ранее судили за похожие преступления.

Подозреваемый признался, что в поисках провизии зашел в жилой дом, стучался в квартиры, но ему никто не открыл. На первом этаже он увидел, что одна из дверей не заперта.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в региональном МВД.