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Голодный житель поселка Карелии оставил 80-летнюю бабушку без конфет

Новости. Криминал
14:31, 21 Декабря 2022
фото: © logos44.ruu

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В Пудожском районе безработный после дикой пьянки почувствовал сильный голод и пошел на преступление, сообщили в МВД Карелии.

Во вторник, 20 декабря, в полицию Пудожского района поступило сообщение из одного из посёлков. Кто-то проник в жильё пожилой местной жительницы и похитил продукты. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские постарались успокоить 80-летнюю потерпевшую, которая была очень сильно расстроена. Она объяснила, что проживает одна, хранит продукты в холодильнике отдельно стоящей летней кухни, а ночи проводит в натопленном доме.

Утром она обнаружила, что замок на двери летней кухни повреждён. Догадавшись, что в помещении побывали непрошеные гости, она поначалу не заметила ничего подозрительного. А вскоре выяснила, что исчезли ветчина, колбаса, килограммы мяса, топлёное молоко, конфеты.

Эксперт-криминалист при осмотре места происшествия обнаружил следы преступления, которые привели к подозреваемому — 43-летнему односельчанину потерпевшей. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Безработный 49-летний гражданин, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное деяние, выдал пакет с похищенным, дал явку с повинной.

Имея пагубное пристрастие к алкоголю, он несколько дней не отдавал отчёта происходящему. Когда же пришёл в себя, понял, что крайне проголодался, а в доме съестных припасов нет. Прогуливаясь по населённому пункту, решил проникнуть в летнюю кухню пожилой односельчанки. Запирающее устройство взломал с помощью пешни — инструмента для раскола льда. Из похищенного успел употребить ветчину.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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