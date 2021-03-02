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Гололедица и мокрый снег ожидаются в Карелии 3 марта

Новости. Погода
17:00, 02 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 3 марта будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -4, -6°С, днем потеплеет до -1, +1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

По Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. 

Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, -9°С, местами похолодает до -15°С, днем воздух прогреется до+2, -3°С.

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Комментарии

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