"Голос" будет наблюдать за выборами в Петрозаводский городской совет

Принятое решение о назначении на 8 сентября дополнительных выборов в Петросовет прокомментировал Олег Реут, региональный координатор Движения в защиту прав избирателей "Голос" в Карелии.

"Мероприятия по выдвижению кандидатов начинаются со дня официального опубликования постановления. С этого дня партии могут направлять в Территориальную избирательную комиссию уведомления о проведении своих мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты. Уже известно, что и в восьмом, и в десятом округах участвовать в выборах намерены самовыдвиженцы", – отметил Олег Реут.

Реготделение "Голоса" в Карелии будет осуществлять как долгосрочное, так и краткосрочное – непосредственно в день голосования – общественное наблюдение.



"Голос" – ведущая в России организация по общественному электоральному наблюдению, занимающаяся методическим оснащением участников избирательного процесса и участвующая в работе федеральной горячей линии и таких сервисов, как "Карта нарушений", СМС-Штаб, СМС-ЦИК.

"Наблюдение "Голоса" – верный способ узнать как на самом деле у нас в городе и в стране проходят выборы. Мы не принадлежим ни одной партии и оцениваем саму процедуру. Не важно кто победит, нам важно, чтобы это было честно и в полном соответствии действующему закону", – отметил политолог Реут.

В этом году часть петрозаводской команды будет участвовать в наблюдении и в Москве – на выборах депутатов Московской городской думы. Там в трёх избирательных округах впервые будет применено Интернет-голосование. Нам очень важно "прокачать" свои знания и компетенции в этой совершенно новой сфере.