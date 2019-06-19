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Новости. Политика
15:51, 19 Июня 2019

"Голос" будет наблюдать за выборами в Петрозаводский городской совет

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Принятое решение о назначении на 8 сентября дополнительных выборов в Петросовет прокомментировал Олег Реут, региональный координатор Движения в защиту прав избирателей "Голос" в Карелии.

"Мероприятия по выдвижению кандидатов начинаются со дня официального опубликования постановления. С этого дня партии могут направлять в Территориальную избирательную комиссию уведомления о проведении своих мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты. Уже известно, что и в восьмом, и в десятом округах участвовать в выборах намерены самовыдвиженцы", – отметил Олег Реут. 

Реготделение "Голоса" в Карелии  будет осуществлять как долгосрочное, так и краткосрочное – непосредственно в день голосования – общественное наблюдение.

"Голос" – ведущая в России организация по общественному электоральному наблюдению, занимающаяся методическим оснащением участников избирательного процесса и участвующая в работе федеральной горячей линии и таких сервисов, как "Карта нарушений", СМС-Штаб, СМС-ЦИК. 

"Наблюдение "Голоса" – верный способ узнать как на самом деле у нас в городе и в стране проходят выборы. Мы не принадлежим ни одной партии и оцениваем саму процедуру. Не важно кто победит, нам важно, чтобы это было честно и в полном соответствии действующему закону", – отметил политолог Реут. 

В этом году часть петрозаводской команды будет участвовать в наблюдении и в Москве – на выборах депутатов Московской городской думы. Там в трёх избирательных округах впервые будет применено Интернет-голосование. Нам очень важно "прокачать" свои знания и компетенции в этой совершенно новой сфере.

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Комментарии

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Сергей
2019-06-19 16:03:31
Хоть когда-нибудь что-нибудь кого-нибудь выявят из нарушений и нарушителей , или как обычно ничего и никак ?.
Олег Реут
2019-06-19 17:19:42
Уважаемый Сергей, уточните, о каких конкретно нарушениях Вы говорите? Если Вам известно о текущих или будущих нарушениях на довыборах депутатов Петрозаводского городского совета, то, пожалуйста, сообщайте об этом. Или Вы говорите беспредметно, просто фиксируя Ваш невысокий уровень доверия к выборам?
Сергей
2019-06-19 17:27:38
Говорю беспредметно, просто фиксирую мой невысокий уровень ( его отсутствие вообще ) доверия к выборам? Вашу честность и позицию я под сомнение не ставлю , Олег .
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