Голос в трубке заставил пенсионерку в Карелии дважды попытаться передать деньги курьеру

В Питкярантском районе пенсионерка дважды попыталась передать деньги курьеру, но оба раза ей помешали это сделать.

По версии полиции, пожилой женщине позвонили неизвестные, которые сообщили, будто её внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия — там пострадали люди, им требуется дорогостоящее лечение. Злоумышленники убедили пенсионерку, что деньги для решения вопроса необходимо передать курьеру, который приедет к ней домой. Пенсионерка собиралась отдать 185 тысяч рублей из своих сбережений, однако в момент передачи денег из магазина вернулась её дочь и предотвратила печальные последствия. Курьер покинул квартиру ни с чем.

Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личность курьера, причастного к попытке хищения денег. Им оказался 36-летний безработный петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Пока он добирался до адреса следующей жертвы — 85-летней жительницы деревни — его задержали полицейские.

Тем времение злоумышленники не стали медлить и на тот же адрес, куда первый подельник не добрался, отправили ещё одного курьера. Когда тот попытался забрать деньги у пенсионерки, сосед остановил пожилую женщину от необдуманного шага, и 180 тысяч рублей, которые она планировала передать курьеру, остались при ней. Потом сотрудники полиции поймали второго курьера и выяснили, что ему всего 20 лет.

Было установлено, что оба курьера нашли незаконную подработку в социальной сети и связались с мошенниками. Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Полиция Карелии предупреждает жителей республики: не перечисляйте денежные средства неустановленным лицам и не передавайте свои сбережения в руки незнакомцев.

«У мошенников есть подельники, так что вашим собеседником может оказаться один из них. Предупредите своих близких о возможном обмане, оставайтесь бдительными в любых ситуациях», — предостерегают сотрудники полиции.