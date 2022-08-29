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Голосование продолжается: более 89 тысяч человек приняли участие в выборах главы Карелии

Новости. Политика
12:05, 11 Сентября 2022
фото: Столица на Онего

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По данным на 10 утра на избирательных участках Карелии проголосовали более 89 тысяч человек, сообщили в ЦИК республики.

Избирательные участки работают сегодня до 20.00. Избиратели, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок (состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные уважительные причины) могут проголосовать на дому. Для этого надо в письменной или устной форме по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14.00 11 сентября. Члены участковой комиссии придут к избирателю, который подал такое заявление, для голосования 11 сентября.

Явка на 10.00 составила 17,64% (89 037 человек).

Узнать адрес своего избирательного участка можно здесь http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

Напомним, сегодня, 11 сентября, продолжилось голосование за кандидатов на пост главы Карелии. Участки открылись в 8 утра, а закроются в 20.00. За два предыдущих дня выбор сделали 16,83% избирателей (84 974 человек).

 

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