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Головная компания «Яндекса» собралась полностью уйти из России

Новости. Экономика
22:00, 14 Ноября 2023
фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Нидерландская Yandex N.V. рассматривает варианты продажи всех активов в России за один раз до конца 2023 года.

Как пишет Лента.ру, нидерландская Yandex N.V. — головная компания «Яндекса» — рассматривает варианты продажи не только контрольного пакета акций, а всех активов в России за один раз, чтобы завершить сделку до конца 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

В рамках реструктуризации активов компания решила продать 100 процентов акций холдинга в Калининграде, куда вносится имущество всего «Яндекса», за исключением нескольких дочерних компаний. В результате разделения будет выделено четыре направления бизнеса на международном уровне. За счет продажи основных предприятий, которые приносили компании доход, Yandex N.V. хочет вернуть часть средств акционерам.

По информации одного источника, в общей сложности стоимость российских активов с учетом 50-процентной скидки, с которой иностранные инвесторы обязаны продавать бизнес в стране, оценивается в 560 миллиардов рублей, или 6,2 миллиарда долларов по текущему курсу. Другой собеседник агентства заявил, что сумма сделки уже опустилась до пяти миллиардов долларов.

На фоне новостей акции «Яндекса» на Мосбирже резко подскочили в цене. На момент написания материала ценные бумаги торговались на уровне 2 625,6 рубля за штуку, прибавив с начала дня 1,32 процента.

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