Голубев рассказал об идее, которую символично реализовали в уходящий год педагога и наставника

Глава Минобразования Карелии и представители Совета ветеранов сферы образования подвели итоги за 2023 год.

В преддверии Нового года глава Минобразования и спорта Карелии встретился с представителями Совета ветеранов сферы образования. Роман Голубев в личном профиле рассказал, что за одним столом собрались и прежние руководители министерств — Геннадий Геккин, Галина Разбивная, Ирина Кувшинова и Александр Морозов.





«Вместе подвели итоги работы за 2023 год, обсудили актуальные проблемы в сфере образования, строили планы на следующий год», — написал министр в личном профиле.



По его словам, коллеги с колоссальным опытом высказали свои предложения о том, как повысить статус педагога, интерес к профессии.

«Много говорили и о помощи молодым учителям, чтобы они закреплялись в школах, как вести профориентационную работу для привлечения абитуриентов на педагогические специальности. Обсудили и то, как в следующем году, который объявлен „Годом семьи“, выстроить работу школы с родителями», — отметил министр.





Участники встречи познакомились и с новой достопримечательностью ведомства — «Галереей министров».

«Это давняя идея, которую очень символично удалось реализовать в уходящий Год педагога и наставника», — пояснил Роман Голубев. «На стендах — руководители сферы образования прошлых лет с 1918 года. Все они внесли неоценимый вклад в систему образования республики и у каждого есть чему поучиться!»