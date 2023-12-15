Нашествие голубей в магазине в центре Петрозаводска

Голуби продолжают устанавливать свои правила в крупном торговом центре карельской столицы.

С момента появления голубей в крупном сетевом магазине в центре Петрозаводска не прошло и недели, а читатель «Столицы на Онего» вновь прислал видео с прилавков. Судя по нему, птицы чувствуют там себя вольготно и не собираются покидать уютный супермаркет.

Так, один из голубей вновь посетил отдел выпечки, привычно не обращая внимание на снующих кругом людей.

«VIP-покупатели, часть вторая», — отметил автор видео.

Напомним, голуби в том же торговом центре, спокойно клюющие выпечку, уже привлекли внимание петрозаводчан.