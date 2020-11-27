Голубые ели в Петрозаводске стали умирать после пересадки к памятнику Ленину

Власти Петрозаводска вынуждены заменить голубые ели на площади Ленина, пересаженные туда с площади Гагарина и не прижившиеся на новом месте.

Это следует из разъяснений мэрии, почему принято решение снести высохшую голубую ель на площади Ленина, где установлен памятник "вождю мирового пролетариата".

"Ранее сюда с площади Гагарина были пересажены 12 молодых елей: деревья, которые не прижились, планируется заменить на новые экземпляры", - пояснили в администрации.

Всего до конца года по многочисленным обращениям граждан будут ликвидированы 128 аварийных деревьев - на улицах Ключевой, Водников, Сусанина, Луначарского, Ригачина, Державина, Малой Слободской улице, Жуковского, в районе Университетской улицы и других.