Гонявший по пешеходной зоне в Петрозаводске лихач попался сотрудникам ГИБДД

Пьяный водитель «ВАЗа» оказал неповиновение сотрудникам полиции, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель «Жигулей», гонявший по пешеходной зоне на Ключевой, был задержан сотрудниками полиции.

В субботу 7 августа в ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о водителе ВАЗа, нарушавшего ПДД на Ключевой. В 13.00 экипаж ДПС обнаружил водителя, который отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции.

Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян. Автомобиль был помещен на штрафстоянку, в отношении 33-летнего водителя составлен протокол.

Кроме того, лихач был привлечен к ответственности за движение по тротуару. О том, как данный водитель гонял по пешеходной зоне, где гуляли дети, мы писали ранее.