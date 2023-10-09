Гонки на автобусах попали в объектив камеры в центре Петрозаводска

Два водителя маршрутных автобусов решили устроить ралли возле вокзала в столице Карелии.

Подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовал в группе видео с камер наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо». На нем запечатлена гонка, которую устроили водители маршрутных автобусов на проспекте Ленина и площади Гагарина в Петрозаводске.

Инцидент произошел сегодня, 10 октября, в 11.17 утра. Судя по видео, примерно за 15 секунд водители, главным образом один из них, умудрились нарушить сразу несколько правил дорожного движения.

«Вот таких „деятелей“ допускают к перевозке пассажиров», — задается риторическим вопросом петрозаводчанин.

Ранее ДПС Петрозаводска остановила водителя маршрутки за очень грубое нарушение.