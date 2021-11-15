Гонщик из Саратовской области попал на штраф в Карелии

В Кондопожском районе остановили водителя из Саратовской области, который серьезно превысил разрешенную скорость движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Небезопасную скорость выбрал водитель Lada Largus, житель Саратовской области.

Инспекторы ДПС на 511 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе зафиксировали превышение установленной скорости движения водителем автомобиля более чем на 30 км/час.

В ГИБДД напомнили, что несоблюдение безопасного скоростного режима является одной из основных причин ДТП. На зимней дороге спешка обходится особенно дорого, зачастую может оказаться смертельно опасной.