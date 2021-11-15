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Гонщик из Саратовской области попал на штраф в Карелии

Новости. Происшествия
11:39, 14 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Кондопожском районе остановили водителя из Саратовской области, который серьезно превысил разрешенную скорость движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Небезопасную скорость выбрал водитель Lada Largus, житель Саратовской области.

Инспекторы ДПС на 511 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе зафиксировали превышение установленной скорости движения водителем автомобиля более чем на 30 км/час.

В ГИБДД напомнили, что несоблюдение безопасного скоростного режима является одной из основных причин ДТП. На зимней дороге спешка обходится особенно дорого, зачастую может оказаться смертельно опасной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-14 11:55:42
Не откупился? Не верю в их честность в полудикой стране. :)
Гость
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