Гонщик рискнул правами на трассе в Карелии

Водитель иномарки превысил разрешенную скорость на 65 км/ч, ему грозит лишение водительских прав.

В ГИБДД Карелии опубликовали сообщение, что на федеральной автодороге "Кола" инспекторы ДПС контролировали скоростной режим и остановили водителя автомобиля Volkswagen, превысившего установленную скорость.

Далее сотрудники ГИБДД приложили фото с места нарушения и дали статистику.

Но если внимательно посмотреть на фото, то можно сказать, что водитель Volkswagen, который где-то был остановлен в Карелии, превысил разрешенную скорость в 60 км/ч на 65, так как на циферблате прибора высветилась цифра 125 км/ч.

По закону, если водитель превысил остановленную скорость от 60 до 80 км/ч и это зафиксировали сотрудники ГИБДД, а не камера наблюдения, то нарушителю грозит лишение водительских прав.