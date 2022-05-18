Гонщики из Карелии вернулись с соревнований СЗФО по трофи-рейдам с россыпью медалей

Карельские экипажи заняли весь пьедестал на соревнованиях СЗФО по трофи-рейдам в Ленинградской области.

С 13 по 15 мая в Ленинградской области состоялся Чемпионат Северо-Западного федерального округа по трофи-рейдам (Отборочный этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам). Карельские экипажи показали достойные результаты, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В абсолютном классе наши спортсмены взяли весь пьедестал. Так, первое место завоевали Владимир Терентьев и Андрей Ившин. Алексей Мальцев и Степан Мишур выиграли серебряные медали. Бронзовыми призерами стали Сергей Есютов и Антон Галвяло.

В классе туризм первое место у Виктора Кадетова и Константина Ившина.

Ранее сообщалось, автогонщица из Карелии Ирина Сидоркова не смогла участвовать в заездах W Series в Барселоне.