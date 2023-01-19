Гонщица единственного в Карелии женского раллийного экипажа готова уехать из республики

Светлана Ютишкова — о гонках, бьюти-индустрии и ситуации с автоспортом в республике.

Петрозаводчанка Светлана Ютишкова на вид — типичная девочка. Занимается брейдингом, проще говоря, плетет афрокосы. У нее шикарная прическа, красивые вещи и сторисы в соцсетях. Но увлечение Светы совсем нетипичное для прекрасной половины: она — автогонщик. И здесь все по-настоящему: раллийный автомобиль, регулярное участие в гонках и победы.

Автогонками Светлана занимается с 2010 года. За карьеру она была и штурманом, и пилотом раллийных автомобилей, в ее активе не одна победа в гонках, а также несколько кубков. Сейчас Света — за рулем уникального для Карелии женского раллийного экипажа.

«Я занимаюсь классическим ралли. У нас проводят также ралли-спринт — разновидность классического ралли. Есть и другие разновидности автогонок, но они мне нравятся меньше. В Питере запустили ралли на специально подготовленной трассе, но у нас такой нет. У нас проходят ралли на перекрытых дорогах общего пользования», — рассказывает Света.

По словам гонщицы, в родной Карелии ей очень нравится, но сказывается нехватка полигонов и финансов для тренировок. Из республики нередко уезжают спортсмены именно из-за не самой сильной тренировочной инфраструктуры и отсутствия достаточного финансирования.

«Люди уезжают. Потому что все хотят развиваться в своей сфере. Если спортсмену предлагают в другом регионе новые возможности, условия, разумеется, он поедет. У меня было бы такое предложение — я бы поехала. Мне очень нравится Карелия, нравятся наши дороги, но, к примеру, полигона очень не хватает. Не хватает боевого наката», — констатирует Света.

О том, как девушка попала в автоспорт, какие сложности подстерегали ее на пути к достижениям, причем тут афрокосы и чего не хватает автошколам Карелии, читайте в статье «РАЛЛИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ, ИМИ НАДО ЖИТЬ».