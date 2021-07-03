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Гонщица из Карелии стала второй на СЕО W Series Гран-при в Австрии

Новости. Спорт
08:55, 04 Июля 2021
фото: twitter.com

Петрозаводчанка Ирина Сидоркова поднялась на пьедестал почета во второй гонке W Series.

Карельская гонщица показала второе время на СЕО W Series Гран-при в Австрии. В самом начале гонки Ирина вырвалась на вторую позицию и смогла ее удержать, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В этом году 18-летняя гонщица из Петрозаводска проводит дебютный сезон в чемпионате. Ранее Ирина заняла 6-ю позицию в квалификации, при этом от первой пятерки ее отделили всего 39 тысячных секунды.

Ранее сообщалось, начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской «Формуле-3».    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-07-04 11:25:15
Большой труд. Уважение отцу.
Off
2021-07-04 11:06:53
Молодец девчонка! Вот настоящее лицо лицо Карелии . Будущее за такими .
Самуил
2021-07-04 11:23:13
Off, и очень симпатичное лицо!
dimchik19725
2021-07-04 09:38:37
Молодчина!
наташка
2021-07-04 09:05:21
Глубоко пофиг на ейные развлекушки покатушки
Саныч
2021-07-04 11:25:53
наташка, миску похлебки тебе. Заслужил.
Off
2021-07-04 11:07:39
наташка, мужик ..ну не зря же тебя ..социопатом кличут . :)
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