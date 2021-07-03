Гонщица из Карелии стала второй на СЕО W Series Гран-при в Австрии

Петрозаводчанка Ирина Сидоркова поднялась на пьедестал почета во второй гонке W Series.

Карельская гонщица показала второе время на СЕО W Series Гран-при в Австрии. В самом начале гонки Ирина вырвалась на вторую позицию и смогла ее удержать, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В этом году 18-летняя гонщица из Петрозаводска проводит дебютный сезон в чемпионате. Ранее Ирина заняла 6-ю позицию в квалификации, при этом от первой пятерки ее отделили всего 39 тысячных секунды.

Ранее сообщалось, начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской «Формуле-3».