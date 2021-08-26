Гонщица из Петрозаводска пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса

Российская участница женской серии автогонок W Series Ирина Сидоркова заразилась коронавирусом.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

«Во время обязательного ПЦР-тестирования перед соревнованиями Гран-при Бельгии 2021 года и связанных с ним мероприятий поддержки Ирина Сидоркова сдала положительный тест на COVID-19. В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения она продолжит изоляцию в течение необходимого периода и, следовательно, не будет участвовать в уик-энде Гран-при Бельгии», — говорится в сообщении.

Этап W Series в Бельгии пройдет 27–28 августа.

Петрозаводская гонщица Ирина Сидоркова занимает 7-е место в зачете пилотов W Series.

Ранее сообщалось, начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской «Формуле-3».