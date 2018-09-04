Google будет искать порно в Интернете

Нейросеть делает свою работу быстрее, чем человек, а также не испытывает дискомфорта.

Google выпустила нейросеть, которая может автоматически находить и классифицировать порнографические материалы. ИИ заменит собой людей и будет работать как в Интернете, так и в офлайне, пишет Лайф.

В первую очередь искусственный интеллект предназначен для корпоративного использования — компаниями, которые работают с большими массивами данных. Натренированная на откровенный контент нейросеть способна распознать графические изображения и видео, не предназначенные для детей. Сообщается, что особенно эффективно ИИ ищет детское порно.

По словам Google, система более эффективна, чем людские ресурсы. Во-первых, нейросеть не испытывает чувства дискомфорта или стыда при просмотре порно. Во-вторых, работает очень быстро — специалисты заметили, что искусственный интеллект эффективнее обычного человека на 700%.