Google начал блокировать аккаунты находящихся под санкциями депутатов Госдумы

Google начал блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, находящихся под санкциями.

Так, Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за введенных ранее санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании по ситуации.При попытке пройти по ссылке на видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.

О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров. YouTube-канал главы международного комитета Леонида Слуцкого, являющегося участником переговорной группы с Украиной, по-прежнему доступен, видео открываются и проигрываются без ограничений.

США в конце марта ввели санкции против депутатов Госдумы в качестве ответа на решение о признании ДНР и ЛНР. Пакеты мер против парламентариев вводили также Япония и Британия, аналогичное решение принимал Европейский союз.