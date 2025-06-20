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«Гора Лысуха»: житель Карелии организовал турбизнес на месте заброшенных финских укреплений

Новости. Общество
14:40, 31 Июля 2025
фото: © «Республика»/ Сергей Юдин

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Новый туробъект открылся в Медвежьгорске в июне. Его уже посещают по 100 туристов в день. Для местных жителей вход бесплатный.

Туркомплекс «Гора Лысуха» открылся в Медвежьегорске в июне этого года, только за первый месяц работы гора приняла более 500 гостей.  Для жителей Медвежьегорского района, детей до шести лет, сирот, инвалидов первой и второй групп, ветеранов ВОВ и боевых действий, участников СВО вход бесплатный, подчеркивает предприниматель.  

— Сейчас уже больше 100 человек в день приезжает. Некоторые даже по несколько раз посещают. Из самых дальних мест были, например, Камчатка, Ханты-Мансийск. Приезжают из-за рубежа, уже были люди из Беларуси и Казахстана, — отмечает инвестор проекта, местный житель Олег Савченко.

Олегу Савченко 56 лет, он родился в Медвежьегорске и провел здесь всю жизнь. Создал семью. Работал машинистом на железной дороге, где трудится до сих пор.

Несколько лет назад Олег задумался о новой главе в жизни — захотел заняться бизнесом. Новое дело жизни оказалось под боком, буквально в 400 метрах от дома — гора Лысуха с заброшенными финскими укреплениями.

— Мой друг, руководитель частного музея в Приладожье Вадим Гавриленко, сказал мне: «Что ты сидишь здесь, у тебя такой объект под носом. Надо развивать!» Да и я давно наблюдал за горой, было обидно, что такой интересный объект в запущенном состоянии. Мы с семьей решили — надо пробовать. Про заработок тогда даже не думал. Хотелось просто взять и облагородить место, рядом с которым я вырос, чтобы в городе был красивый парк, чтобы люди хотели приезжать в наш город, — рассказал Олег.

В Медвежьегорске финны  во время Великой Отечественной войны возвели самые мощные укрепления Масельгского рубежа, получившие название «замок Кархумяки» — это комплекс военных сооружений, которые вписаны в ландшафт: на высотах были установлены огневые точки, в скалах выдолблены казарменные помещения, созданы траншеи, соединяющие объекты между собой. Функционально сооружения делились на огневые, наблюдательные, охранительные и комбинированные.

В планах предпринимателя — благоустроить территорию и создать центр военно-исторического туризма. Инвестиционный проект оценивается в 20 млн рублей, после его реализации бизнесмен создаст 10 рабочих мест.

Подробнее о новом туробъекте и планах по его развитию — читайте на сайте «Республика» в проекте «Делаем в Карелии».

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