Горбыль сгорел в Олонецком районе Карелии (ФОТО)

В деревне Верховье сгорели штабели горбыля.
Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, 21 января в 1418 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье произошел пожар: горят штабеля горбыля. Для ликвидации пожара привлекались две автоцистерны и семь пожарных из Олонца.
По информации паблика, погибших и пострадавших нет, как нет теперь и горбыля.
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