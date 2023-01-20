Горбыль сгорел в Олонецком районе Карелии (ФОТО)

В деревне Верховье сгорели штабели горбыля.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, 21 января в 1418 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье произошел пожар: горят штабеля горбыля. Для ликвидации пожара привлекались две автоцистерны и семь пожарных из Олонца.

По информации паблика, погибших и пострадавших нет, как нет теперь и горбыля.