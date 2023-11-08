«Гордимся нашим Героем», — житель Карелии награжден медалью «За храбрость»

Житель Пряжинского района, участник специальной военной операции, отмечен государственной наградой.
Медалью «За храбрость» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года награжден наш земляк — Кириллов Юрий Иванович, сообщили власти Пряжинского района.
Юрий Иванович был призван на службу по мобилизации в сентябре 2022 года. До объявления частичной мобилизации проходил службу в добровольческом отряде «Барс».
В среду, 8 ноября, медаль была вручена супруге военнослужащего — Наталье Анатольевне. Сам Юрий Иванович в настоящее время находится в зоне специальной военной операции.
Этой медалью награждают за храбрость и мужество в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества.
«Гордимся нашим Героем и ждём возвращения домой с Победой», — написали в официальном паблике Пряжинского района.
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