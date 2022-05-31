Гордый лось вышел к туристам на полуострове в Карелии (ВИДЕО)

В Лахденпохском районе лось вышел из леса к туристическому объекту.

Самый крупный представитель животного мира полуострова Терву, территории нацпарка «Ладожские шхеры», — лось — вышел прямо к прибрежному чуму, осмотрелся, приценился и ушел в лес. Об этом пишут в паблике «Аренда лесных чумов в Карелии», где разметили фото и видео с лесным гостем.

Ранее сообщалось, медведи вышли к людям возле города в Карелии.