Гордый верблюд Айсберг отметил день рождения в Карелии (ФОТО)

Руководители Карельского зоопарка устроили верблюду на день рождения праздник с гостями и угощениями.

В Карельском зоопарке, расположенном в Сортавальском районе, красиво отметили день рождения верблюда Айсберга.

В праздник ограждение, за которым гуляет бактриан, украсили воздушными шарами, миску наполнили вкусными овощами, а приехавшие в гости привезли верблюду море эмоций и хорошего настроения.

«День рождения Айсберга прошел на ура! Спасибо всем, кто приехал и поздравил нашего гордого бактриана! » — написали сотрудники в паблике зоопарка.