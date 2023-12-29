Горе-инвестор из Сортавалы подарил аферистам 1,2 млн рублей

Полиция Сортавальского района приняла заявление от 56-летнего мужчины, которого мошенники обманули под видом финансистов.

Аферисты, представившиеся сотрудниками инвестиционной компании, предложили мужчине дополнительный заработок. Под руководством «опытных наставников» сортавалец установил на телефон специальное приложение, открыл учетную запись и личный кабинет.



В течение недели «для участия в торгах» он переводил личные и заемные средства и в итоге потратил более 1,2 млн рублей. Проблемы возникли, когда пенсионер решил вывести прибыль, полученную от продажи акций.



Житель Петрозаводска обратился в полицию после того, как с его банковского счета незаконно списали почти 20 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что откликнулся на сообщение в социальной сети и согласился пройти небольшой опрос.



Для получения вознаграждения он указал реквизиты банковской карты, а также код, который поступил на телефон. В результате 27-летний петрозаводчанин лишился собственных накоплений, рассказали в МВД Карелии.