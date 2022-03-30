Горе-отец из города горняков в Карелии заплатит неустойку за просроченные алименты

После вмешательства прокуратуры суд обязал жителя Костомукши заплатить неустойку за просрочку алиментов.

В прокуратуру Костомукши обратилась петрозаводчанка, которая сообщила о наличии у местного жителя задолженности по выплате алиментов. В ходе проверки было установлено, что 44-летний мужчина с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года действительно не выплачивал алименты бывшей супруге на содержание дочери, после чего устроился на работу и погасил долг в сумме 99 000 рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Однако, в соответствии с законодательством при образовании задолженности алиментщик должен заплатить неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Суд согласился с доводами прокурора, удовлетворил исковые требования и взыскал с должника более 16 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение поставлено в прокуратуре города на контроль.

Ранее приставы Карелии рассказали, как заставили алиментщика заплатить долг в 300 тысяч рублей.