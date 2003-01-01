Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

Молодой человек, не желая иметь проблем с законом, перечислил порядка 250 тысяч рублей на содержание своего ребёнка.

Житель Карелии, тщательно скрывавший доходы от государства, перечислил на содержание своего ребёнка около 250 тысяч рублей, узнав о возможном привлечении к административной ответственности. Об этом сообщили в УФССП России по Карелии.

Молодой человек был обязал ежемесячно выплачивать сыну фиксированную сумму в размере прожиточного минимума, однако совершенно не торопился расставаться с деньгами и даже обращался в суд вышестоящих инстанций с просьбой пересмотреть вынесенное ранее решение, однако его иск оставили без удовлеторения.

— Мужчина затягивал исполнение законных требований судебного пристава, менял статус с безработного на самозанятого, а обязанность по ежемесячной уплате алиментов не совершал. За определённый период гражданин накопил задолженность в четверть миллиона рублей перед сыном. (…) Не желая привлечения к административной, а затем и к уголовной ответственности, молодой человек нашел возможность перечислить средства на содержание ребенка, — пояснили в ведомстве.

